Homem que fez criança refém respira por aparelhos

Leandro segue internado em estado grave no João XXIII (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A.Press)

Homem estava irritado porque ex 'seguiu a vida'

Leandro Pereira não aceitava o fim do relacionamento com Andresa Wenia Pereira Mendes e fez o filho da ex-companheira, de 7 anos , e um amigo da família, de 23, de reféns desde as 18h de quarta-feira (21). Eles estavam na casa da mãe da criança, no bairro Parque São Pedro, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.





O homem de 39 anos que manteve uma criança, de 7, e um jovem, de 23, reféns em Belo Horizonte precisou ser transferido para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) na madrugada desta sexta-feira (23/9). O estado de saúde é grave e ele precisou ser entubado. Ele foi baleado nesta quinta-feira (22/9) por um atirador de elite.Leandro está internado no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Segundo uma tia do homem, ele foi atingido na região do nariz e a bala saiu pelas costas, nenhum órgão vital foi comprometido.Ele foi sedado com uma medicação chamada noradrenalina, cujo objetivo é "manter o corpo vivo". A equipe médica deve tentar retirar a sedação nesta sexta-feira (23/9) para ver como ele reage.O homem também deve passar por uma cirurgia no rosto.

O casal se separou há cerca de dois meses e são primos de primeiro grau. Andresa chegou a voltar para casa na noite de quarta e brigou com o ex-namorado, mas conseguiu fugir. Ela se sentiu mal depois de sair da residência e precisou ser socorrida.