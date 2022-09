Caminhão bateu no canteiro central da pista da Fernão Dias (foto: Arteris/Divulgação)

Um caminhão carregado de cimento bateu na divisória metálica de pistas da Rodovia Fernão Dias, altura do km 502, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (23/9).

O acidente foi na pista sentido São Paulo, mas, segundo a concessionária da rodovia, para facilitar a retirada do veículo, foi interditada a faixa da esquerda no sentido Belo Horizonte.

No sentido BH, há 6,5 km de congestionamento. No sentido São Paulo, a pista já foi liberada e o fluxo de carros é normal no momento.

Equipes da concessionária atuam no local para retirar o caminhão da pista.



Ninguém ficou ferido.