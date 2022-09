Criança feita refém é autista e depende de medicamentos controlados

Criança está bem e já teve contato com os pais (foto: Edeseio Ferreira/EM/D.A.Press)

A criança, de 7 anos, feita refém por quase 15 horas no bairro Parque São João, Região Norte de Belo Horizonte, tem autismo e sofre de epilepsia. Ele e Giovani Junior, de 23, que estavam, desde ontem (21/9), sendo mantidos em cárcere privado por um homem, de 39 anos, foram resgatados nesta manhã pela Polícia Militar (PM).De acordo com a PM, os dois estão bem. Eles foram recebidos pela família do lado de fora do imóvel. "De imediato ele [a criança] viu o pai e a mãe, então, já ficou muito feliz, todo satisfeito. Isso já o deixou muito calmo", contou a porta-voz da PM, major Layla Brunella. Leandro Pereira não aceitava o fim do relacionamento com Andresa Wenia Pereira Mendes e fez o filho da ex-companheira, de 7 anos, e um amigo da família, de 23, de reféns desde as 18h de ontem.O casal se separou há cerca de dois meses e são primos de primeiro grau. Andresa chegou a voltar para casa na noite de quarta e brigou com o ex-namorado, mas conseguiu fugir. Andressa se sentiu mal depois de sair da residência e precisou ser socorrida.Segundo informações da porta-voz da Polícia Militar, Major Layla Brunnela, o humor de Leandro dificultou a negociação pela libertação dos reféns. "Este trabalho é muito técnico e muito imprevisível. Dependemos muito do ânimo do autor", disse.Leandro tem passagem pela polícia pelo homicídio de uma outra ex-companheira.