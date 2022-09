Rodoviária de BH: nova gestão promete serviços 'de aeroporto e shopping'

Primeiras melhorias têm prazo de 180 dias para serem implementadas por concessionária (foto: Maicon Costa/EM/D.A Press)



Implementar serviços “de aeroporto e shopping center” é o desejo da nova gestão que administrará o Terminal Rodoviário de Belo Horizonte e as estações e terminais do Move na capital mineira.





A afirmação foi feita pelo secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais, Fernando Marcato, na manhã desta quinta-feira (22/9), em coletiva no auditório do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte . “A ideia é que a população tenha um pequeno aeroporto dentro da cidade. Vão ter placas, painéis, tudo isso bem organizado”, disse.





“A primeira coisa é mostrar que o sistema de concessão funciona, porque antes o governo punha dinheiro para manter a concessionária para fazer um serviço que eu avaliaria como médio. Agora o governo não vai mais gastar dinheiro, a concessionária pagou o governo para assumir a concessão e ela já está entregando, em duas semanas, o wi-fi gratuito para a população, logo mais os banheiros estarão todos remodelados, a sinalização também vai melhorar.” Marcato explicou as principais diferenças entre o sistema de administração que estava vigente e o novo.“A primeira coisa é mostrar que o sistema de concessão funciona, porque antes o governo punha dinheiro para manter a concessionária para fazer um serviço que eu avaliaria como médio. Agora o governo não vai mais gastar dinheiro, a concessionária pagou o governo para assumir a concessão e ela já está entregando, em duas semanas, o wi-fi gratuito para a população, logo mais os banheiros estarão todos remodelados, a sinalização também vai melhorar.”





Ele citou ainda a garantia de que, independentemente da situação financeira de Minas Gerais, a concessão garantirá um serviço de qualidade com recursos tirados de sua própria atuação, comparando a administração que será feita com a dos shoppings. “É uma garantia que em 30 anos, independentemente do estado ter dinheiro ou não ter, vai ter uma empresa cuidando da rodoviária e ela tem que tirar dinheiro daqui mesmo. Como? Com as lojas, restaurantes. É transformar a rodoviária num shopping center, num ponto de encontro pro usuário.”

Melhorias também a longo prazo na rodoviária

O secretário de Infraestrutura e Mobilidade comentou também sobre os projeto de melhoria a longo prazo, citando obras nas estruturas gerenciadas pela concessão. “Em 48 meses vão ter as obras estruturais, que é, por exemplo, a impermeabilização. Ou seja, hoje quem pega embarque e desembarque toma chuva na cabeça quando chove. Isso tem que ser refeito.”

Garantia de entrega dos serviços

Perguntado pela reportagem do Estado de Minas sobre a garantia de cumprimento das melhorias previstas no projeto, Fernando Marcato afirmou que uma junção do contrato assinado entre as partes dá essa certeza. “O que garante é que existe um contrato assinado, com multa, com penalidade, com fiscalização. Hoje, quando o estado presta, você não tem como exigir que o estado faça. Vai brigar, vai fazer política. Agora é um contrato, com obrigações”, afirmou.





Marcato citou ainda o interesse da concessionária em entregar um serviço de qualidade, para assim gerar retorno financeiro. “Mas, acima de tudo, para a concessionária é interessante fazer o investimento, porque quanto melhor é o lugar, mais gente vai usar e mais receita será produzida com os restaurantes, lojas. É igual a um shopping. O dono quer manter o shopping funcionando bem, bonito, porque as pessoas vão querer ir ao shopping. A lógica aqui é a mesma”, ponderou.

Wi-fi gratuito

CEO da Concessionária Terminais BH, Vanessa Costa também participou da coletiva e falou sobre a instalação dos pontos de wi-fi gratuitos, primeira melhoria implantada após a chegada da concessionária na administração do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte e estações e terminais do Move.



“Nossa primeira entrega hoje, com pouco mais de 15 dias de gestão, que é o wi-fi gratuito para os usuários do Tergip. Esse wi-fi gratuito vai possibilitar que o usuário efetivamente consiga navegar com maior área de cobertura e velocidade”, afirmou.



Confira no vídeo os próximos aprimoramentos que serão feitos: