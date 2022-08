Wi-fi na rodoviária e em terminais do Move começa a ser testado em setembro

O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, anunciou o começo dos testes do serviço durante participação no podcast "EM Entrevista", nesta terça-feira (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)





O secretário prometeu ainda melhoria de outros serviços de infraestrutura nos terminais, como nos banheiros, por exemplo. Na entrevista, o secretário também falou sobre demandas para os próximos meses como o edital de concessão do metrô de BH, conclusão de obras em trechos de rodovias estaduais, além da concessão de outros trechos nas regiões do Triângulo e Sul de Minas. A revisão dos contratos com as concessionárias dos ônibus metropolitanos, para garantir melhoria dos serviços também está na pauta das próximas ações da pasta.

Contrato de concessão



O aperfeiçoamento dos serviços foi anunciado na época da assinatura do contrato de concessão da rodoviária de Belo Horizonte, de cinco terminais e 17 estações do Move Metropolitano, em julho deste ano.





A expectativa é que a Consórcio Terminais BH, empresa vencedora do leilão, invista mais de R$ 150 milhões durante o período de concessão (30 anos).

