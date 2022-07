O que muda na rodoviária e nas estações do Move após leilão

São esperadas melhorias estruturais na rodoviária de BH, como instalação da rede wi-fi e reforma dos banheiros (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O contrato de concessão da rodoviária de Belo Horizonte, assinado na sexta-feira passada (15/7), estabelece uma série de mudanças, que começarão a ser implementadas dentro de 25 dias. Com uma proposta de R$ 20 milhões, empresa Consórcio Terminais BH foi a vencedora do leilão de concessão, ocorrido em 25 de março.

Terminais:

O contrato passa para a inciativa privada, além da rodoviária, cinco terminais e mais 17 estações do Move Metropolitano. São eles:

a) Terminal Sarzedo;

b) Terminal Ibirité;

c) Terminal Justinópolis;

d) Terminal Morro Alto;

e) Terminal São Benedito

Estações Metropolitanas:

a) Estação Risoleta Neves;

b) Estação Portal Santa Luzia;

c) Estação Ubajara;

d) Estação Atalaia;

e) Estação Alvorada;

f) Estação Bernardo Monteiro;

g) Estação Nossa Senhora de Copacabana;

h) Estação UPA Justinópolis;

i) Estação Aarão Reis;

j) Estação Oiapoque;

k) Estação Parque São Pedro;

l) Estação Canaã;

m) Estação Bosque da Esperança;

n) Estação Trevo Morro Alto;

o) Estação Cidade Administrativa;

p) Estação Serra Verde;

q) Estação Trevo Santa Luzia.

São esperadas melhorias para os usuários, como a disponibilização de wi-fi gratuito na rodoviária e nos cinco Terminais Metropolitanos, melhorias nos banheiros e da infraestrutura como um todo, além da instalação de um Centro de Controle Operacional.

No prazo máximo de 48 meses, a concessionária será obrigada a realizar a requalificação do terminal rodoviário e dos Terminais Metropolitanos do ponto de vista estrutural, por meio da realização de projetos de arquitetura e engenharia. A expectativa é de que sejam investidos mais de R$ 150 milhões durante o período de concessão (30 anos).

O resultado do leilão havia sido suspenso por denúncias de irregularidades no contrato. A concorrência foi suspensa por decisão liminar do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) em 20 de junho. Em julgamento de recurso apresentado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), o tribunal revogou, em 13 de julho, a liminar anteriormente concedida, possibilitando a continuidade da concorrência e a assinatura do contrato.

