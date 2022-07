Ônibus 'sanfonado' do Move se 'parte ao meio' no Centro de BH

Ônibus 'sanfonado' se partiu ao meio no Centro de BH (foto: @bhemeupais)

Passageiros de um ônibus articulado da linha 51 do Move de Belo Horizonte (Estação Pampulha - Centro/Hospitais) vivenciaram uma uma situação inusitada na tarde desta sexta-feira (29/7). Passageiros de um ônibus articulado da linha 51 do Move de Belo Horizonte (Estação Pampulha - Centro/Hospitais) vivenciaram uma uma situação inusitada na tarde desta sexta-feira (29/7).





A parte “sanfonada” teve uma espécie de descolamento no trajeto na Praça Rio Branco, perto da Rodoviária de BH, e o veículo acabou “se partindo ao meio”. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.





A página no Instagram “BH é Meu País” publicou a imagem do ônibus danificado. “Medo de infância reativado com sucesso. DO NADA, a linha 51 do move sanfonão descolou internamente, partindo ao meio, ali no Centro, na tarde de hoje. Felizmente ninguém se feriu”.





Uma seguidora do perfil relatou que estava sentada no fundo do ônibus. “Só senti um barulho forte. E o povo já começou a ficar desesperado. Graças a Deus ninguém ficou ferido”.





Posicionamento da BHTrans





Em nota enviada ao Estado de Minas, a BHTrans informou que uma equipe compareceu ao local para verificar o ocorrido.





Segundo o órgão, “a Autorização de Tráfego do ônibus foi recolhida, e o veículo só poderá voltar a circular após resolver o problema”. O trânsito na via foi liberado às 17h24.