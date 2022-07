Serviço de ônibus recebe 246 reclamações por dia em BH

Foram mais de 1.700 reclamações recebidas em uma semana (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Em uma semana de novas regras no quadro de horários e aumento de viagens, as empresas de ônibus de Belo Horizonte receberam, em média, 246 reclamações por dia.

Desde a última terça-feira (12/07), um dia após o repasse da primeira parcela do subsídio, 1.725 mensagens foram enviadas pelos usuários à prefeitura da capital mineira por meio de um canal criado no WhatsApp.



Segundo a BHTrans, a maior parte das reclamações é sobre os novos horários, descumprimento de escalas e superlotação de veículos. “Os comunicados dos passageiros já foram transmitidos às concessionárias para as devidas providências”, informou.

Em relação ao cumprimento do contrato, a autarquia municipal informou que ainda avalia se todas as medidas serão seguidas pelas empresas. O descumprimento de qualquer cláusula implicará na suspensão do subsídio.

Inicialmente, a lei prevê ampliação imediata das operações em 15%, passando das atuais 16.698 para 19.203 viagens em dias úteis, e de 125 para 528 no período noturno, entre 0h e 3h59.



Já em 27 de julho, após 15 dias do primeiro pagamento, está previsto um novo aumento na frota, alcançando 21.708 viagens diárias.

Como reclamar

O canal foi criado para recebimento de denúncias e reclamações referentes ao serviço e os problemas podem ser repassados por meio do número (31) 98472-5715. Ainda de acordo com o balanço divulgado pela PBH, terça e quarta (13/07) foram os dias com mais reclamações de usuários: 459 e 592, respectivamente. Confira o levantamento completo: