BH: empresas de ônibus contratam motoristas para aumentar número de viagens

Empresas de ônibus estão contratando motoristas para atender aumento de viagens (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) está buscando motoristas para atender à demanda com a obrigatoriedade do aumento do número de viagens, conforme estabelece a Lei 11.367/22. Até o momento, 310 profissionais foram recém-contratados.O aumento de viagens deve repercutir em outras áreas das 34 empresas associadas, que vão precisar de mão de obra, segundo o presidente do sindicato, Raul Leite. lei prevê o repasse de R$ 237,5 milhões às concessionárias do transporte público de BH, desde que aumentem o número de viagens, além de garantir o congelamento do preço das passagens até março de 2023.A Saritur é uma das empresas que ofertam vagas de motorista. O salário é de R$ 2.549,67. O interessado precisa ter experiência e carteira de habilitação nas categorias D ou E. O horário de trabalho é por regime de escala. Veja os benefícios:- Ticket Alimentação de R$ 495,67- Atendimento Odontológico via Sest/Senat- Plano de Saúde UnimedPara participar do processo seletivo da Saritur basta enviar o currículo no site saritur.com.br/trabalhe-conosco ou no WhatsApp (31) 9 9771-4492.A Viação Anchieta, além de motoristas, também contrata alinhador, mecânico, eletricista, auxiliar de manutenção predial, controlador de operações e técnico de segurança do trabalho. Há vagas para pessoas com deficiência. Os interessados devem enviar currículo paraou ligar para (31) 3319-6675.