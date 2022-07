Mais de 80% dos trabalhadores têm problemas com ônibus noturno na Grande BH

Pontos à noite em BH: há passageiros, mas não ônibus (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Pesquisa realizada por entidades do setor de comércio e serviços de Belo Horizonte aponta que 83% dos usuários de ônibus noturnos têm problemas para conseguir chegar em casa. Ao todo, 532 trabalhadores que precisam do transporte público após as 22h responderam a um formulário que tem como objetivo mapear as necessidades de melhoria na oferta de horários dos coletivos na capital.









No caso de quem precisa de mais de um ônibus para conseguir chegar em casa, o percentual de quem aponta problemas com a oferta de transporte é ainda maior, chegando a marca de 92% dos participantes da pesquisa.





Estado de Minas, a falta de transporte noturno em Belo Horizonte se tornou um Conforme mostrado pelo, a falta de transporte noturno em Belo Horizonte se tornou um percalço para o setor terciário da cidade na retomada das atividades após as medidas mais rígidas de isolamento da pandemia. Funcionários e empresários tiveram de alterar horários de funcionamento e até mudar a política de contratações por conta da carência de ônibus na cidade.





Iniciada no dia 1º de julho, a pesquisa ficou aberta para os trabalhadores até o dia 10. O período, portanto, é anterior ao pagamento da primeira parcela do subsídio da prefeitura às empresas de ônibus da capital, ocorrido na segunda-feira (10).





Uma das contrapartidas cobradas das concessionárias é de que elas retomem o número de viagens noturnas à média do último trimestre pré-pandemia (novembro/2019 – janeiro/2020) já no primeiro dia útil após o repasse da verba. Na terça-feira (11), o serviço via WhatsApp aberto pela PBH para reclamações sobre os horários dos ônibus registrou 350 denúncias.





A pesquisa foi realizada em conjunto pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG), Associação Mineira de Supermercados (Amis), Associação Mineira da Indústria de Panificação (Amipão), Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio-MG). Os organizadores afirmam que as informações recolhidas serão apresentadas à BHTrans e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) para reivindicar a melhoria no serviço de transporte na Grande BH.





Subsídio não resolve

Além de mostrar que a ampla maioria de usuários do transporte coletivo noturno têm reclamações em relação aos horários dos ônibus, a pesquisa apontou que cerca de 40% dos respondentes moram em municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte.





O dado revela que a regularização dos horários dentro da capital promovido pelo pagamento do subsídio às empresas de ônibus pode não ser suficiente para manter o funcionamento noturno da cidade de forma eficiente.





Para o presidente da Abrasel-MG, Matheus Daniel, a integração do transporte entre as cidades do entorno de Belo Horizonte precisa ser melhorada para que o trabalhador seja atendido de forma completa.





“A integração é, talvez, o maior gargalo para quem depende do transporte público, principalmente à noite. De nada resolve linhas de ônibus circulando em grande quantidade para levar um passageiro da Savassi ao Centro se ele, ao chegar no Centro, não tem o ônibus para a região metropolitana. É fundamental um diálogo entre as empresas de transporte da capital e grande BH para que o trabalhador seja atendido com dignidade”.





Veja o número de entrevistados que trabalham em BH e se deslocam à noite para cidades da região metropolitana:





Ribeirão das Neves: 60

Contagem: 48

Santa Luzia: 28

Vespasiano: 25

Sabará: 17

Esmeraldas: 11

Outras cidades: 12