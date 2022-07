Alunos da UFMG que moram em Lagoa Santa ficarão sem transporte escolar

Secretaria de Educação justifica falha no atendimento porque a frota de ônibus passará por revisão (foto: Divulgação/Arquivo pessoal)

Alunos da UFMG que fazem uso do transporte escolar universitário disponibilizado pela Secretaria de Educação de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ficarão sem o serviço a partir do dia 15 de julho, antes da finalização presencial das atividades acadêmicas marcadas no calendário oficial para o dia 23 de julho.

A reportagem do Estado de Minas conversou com alunos que preferiram não se identificar. Eles disseram que não receberam aviso da Secretaria sobre a falta do serviço justamente na última semana. "Estou tentando negociar com um professor que vai aplicar uma prova se posso fazê-la de forma não presencial". Outro aluno disse à reportagem que vai ter que dormir na casa de um colega de classe.

A Secretaria de Educação de Lagoa Santa atende os universitários da cidade que estudam em Belo Horizonte em três rotas: duas que passam na Avenida Cristiano Machado e uma que passa pela avenida Antônio Carlos.

Secretaria de educação justifica

A Secretaria de Educação de Lagoa Santa explica que realiza o serviço baseado no calendário escolar das escolas municipais que tiveram o fim das atividades no dia 11 de julho, após esse período toda a frota de ônibus vai para a manutenção e os motoristas são encaminhados para fazerem cursos e retornarem para o segundo semestre no dia 26 de julho.

Por saber que as atividades escolares da UFMG ficaram diferentes das demais faculdades da capital, a Secretaria de Educação conta que estendeu para até o dia 15 de julho o atendimento da rota que faz a avenida Antônio Carlos.

O período letivo da UFMG ficou diferente das demais faculdades de Belo Horizonte devido à pandemia da COVID-19 e, para atender à grade curricular, as aulas presenciais e aplicação de provas para os alunos de graduação vão até sábado, 23 de julho. A partir daí, os professores terão até o dia 25 para aplicar os exames especiais e disponibilizar os resultados até o dia 27 de julho. O calendário da UFMG foi divulgado em dezembro de 2021.

A Secretaria de Educação de Lagoa Santa informou ainda que o transporte escolar universitário é gratuito e que a cada semestre letivo os alunos devem fazer o recadastramento. As vagas que sobram são atendidas com o novo cadastro, com previsão de abertura na segunda para a proxima semana. O critério utilizado pelo setor de transporte escolar é o sócio econômico.