PBH começa a receber denúncias sobre o transporte coletivo pelo WhatsApp

Usuários do transporte coletivo de Belo Horizonte têm, a partir desta terça-feira, o novo canal para denúncias e reclamações referentes ao serviço (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Usuários do transporte coletivo de Belo Horizonte têm, a partir desta terça-feira (12/07), uma nova ferramenta para denúncias e reclamações referentes ao serviço. Após o pagamento da primeira parcela do subsídio às empresas de ônibus, a prefeitura da capital mineira agora terá um canal no WhatsApp para recebimento de mensagens de passageiros. Os problemas poderão ser denunciados pelo número (31) 98472-5715.

Com o primeiro repasse, de R$ 90 milhões para o transporte convencional e R$ 4,371 milhões para o suplementar, as empresas deverão ampliar as operações em 15%, passando das atuais 16.698 para 19.203 viagens em dias úteis. Já no período noturno, entre 0h e 3h59, o número deve passar de 125 para 528.

Já em 27 de julho, após 15 dias do primeiro pagamento, está previsto um novo aumento, desta vez de 30% na frota, alcançando 21.708 viagens diárias. O descumprimento de qualquer cláusula implicará na suspensão do subsídio.

Segundo a PBH, a fiscalização do cumprimento da lei será feita, em tempo real, no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) e por fiscais que estarão nas ruas e terminais de ônibus.

E para quem depende do serviço diariamente, a novidade agrada. É o que conta a promotora de vendas Elisângela Helena, de 36 anos. também utiliza o transporte público diariamente para ir ao trabalho. "Se eles realmente tomarem alguma atitude com relação a reclamação que a gente fizer", disse.

Empresas preparadas e fiscalização

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da capital mineira (Setra-BH), todas as empresas associadas estão preparadas para cumprir a lei, ampliar o número de viagens e realizar as mudanças necessárias nos quadros de horário, que, inclusive, foram enviados e aprovados pela BHTrans.

“Os horários estarão disponíveis para os passageiros nas Estações BHBus, pelo aplicativo BHBUs+ e dentro dos veículos”, informou.