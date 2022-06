Ônibus colide contra outros dois e deixa 17 feridos no bairro Santa Branca (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiro)

Colisão entre três ônibus do MOVE na Avenida Dom Pedro I, na altura do bairro Santa Branca, na região da Pampulha, deixou 17 pessoas feridas na noite desta segunda-feira (27/6), segundo informações do Corpo de Bombeiros.