Motorista bate em grade de proteção e abandona o carro em BH

Carro ficou preso na grade e atravessado na pista após batida (foto: Divulgação) Um motorista bateu o carro em uma grade de proteção e abandonou o veículo na madrugada deste domingo (26/6) na Avenida Nossa Senhora do Carmo, Bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O veículo ficou preso na estrutura que separa as pistas e o trânsito precisou ser bloqueado para a remoção.





Próximo ao local do acidente, garrafas de cerveja levantam hipótese de embriaguez ao volante (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





A parte frontal do carro, um Renault Kwid branco, ficou bastante danificada. O impacto da batida foi tão grande que os pneus da frente estouraram. Antes de fugir, o condutor ainda trancou o veículo.





Um guincho foi acionado para retirar o carro da avenida na manhã deste domingo. Durante a operação, o trânsito foi bloqueado na pista que leva até o Bairro Belvedere. De acordo com o motorista do serviço de reboque, o carro tem seguro e está no nome de uma mulher.