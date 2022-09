Rodoviária de BH e estações do MOVE terão wi-fi grátis; veja mais melhorias

O anúncio foi feito em coletiva no auditório do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte (foto: Maicon Costa/EM/DA Press ) O governo do Estado e a concessionária Terminais BH apresentaram, na manhã desta quinta-feira (22/9), o plano de melhorias para o Terminal Rodoviário de Belo Horizonte e estações e terminais do MOVE.





O anúncio foi feito em coletiva do secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais, Fernando Marcato, e da CEO da Concessionária Terminais BH, Vanessa Costa, no auditório da rodoviária, no Centro da capital.













As melhorias apresentadas pela concessionária, que administrará a rodoviária e os terminais e estações do Move por 30 anos, terão o prazo 180 dias para ser implementadas, sendo o primeiro estágio de mudanças.

Projeto de melhoria

Foi anunciado também que o segundo estágio dos projetos será apresentado num futuro próximo, em nova coletiva (foto: Maicon Costa/EM/DA Press ) No projeto, estão previstos Wi-fi gratuito na rodoviária, terminais e estações do Move, instalação de antenas 5G , melhorias no esquema de limpeza, sanitários e fraldários, entregando mais tecnologia nesses locais, nova pintura e melhorias na iluminação e acessibilidade.





Alguns pontos de Wi-fi já estão funcionando, como é o caso do Terminal São Benedito. Para acessar a rede, basta realizar um cadastro.





Foi anunciado também que o segundo estágio dos projetos será apresentado num futuro próximo, em nova coletiva.