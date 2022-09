Ônibus em BH têm mais viagens, mas 30% dos usuários reclamam de horários

De acordo com a PBH, no entanto, apenas 0,1% das linhas foram autuadas por descumprimento do quadro de horários (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Relatório da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), divulgado nesta terça-feira (20/9),

mostra que 97% das linhas de ônibus tiveram quadro de horários ampliados após o repasse das três primeiras parcelas do subsídio às empresas do setor. Apesar desse aumento, 30% dos usuários ainda reclamam do serviço.





As principais reclamações da população são de ônibus fora do horário e lotação nos períodos de pico, conforme dados da Superintendência de Mobilidade do município (Sumob).









O superintendente reconhece que o acréscimo no horário de pico é o principal gargalo . "Nós não estamos satisfeitos. Temos que melhorar muito mais. Mas isso é um trabalho contínuo", afirma.





Segundo relatório da PBH, aos sábados houve 95% de aumento e aos domingos a alta foi de 98%. Dantas destaca o processo de monitoramento e acompanhamento diário da operação, fiscalização, resultados e ações feitas até 11 de agosto





O primeiro repasse às empresas de transporte, de R$ 90 milhões, foi feito em 11 de julho e se refere aos meses de abril, maio e junho. A terceira parcela, no valor de R$ 17,7 milhões, foi paga em 9 de setembro e é referente ao mês de agosto. Até março de 2023 serão pagos R$ 226,5 milhões para as concessionárias.