Prefeitura de Ibirité sanciona lei de 'tarifa zero' para transporte público

Apenas os ônibus municipais terão a passagem gratuita (foto: Prefeitura de Ibirité/Reprodução)

A Prefeitura de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sancionou na última quinta-feira (15/9) a lei "tarifa zero", que libera a gratuidade do transporte público municipal para os usuários na cidade de 184 mil habitantes.O prefeito William Parreira (Avante) assinou a sanção do projeto, que foi publicado no mesmo dia no Diário Oficial do Município (DOM). A implementação ocorrerá nas próximas semanas.A lei vale apenas para o transporte público municipal - ou seja, os coletivos intermunicipais ainda terão a passagem cobrada.De acordo com a prefeitura, Ibirité passa a fazer parte de um grupo de 40 cidades do Brasil que não cobram tarifa. O Executivo reitera que não haverá redução no quadro de horários.Com a implementação da Tarifa Zero, Ibirité se torna a maior cidade da RMBH a oferecer o benefício à população. O retorno será feito com base nos quilômetros rodados. A cada 1 km, a prefeitura receberá R$ 5.Segundo William Parreira, os recursos para viabilizar a gratuidade virão, entre outras fontes, da economia com o pagamento de vale-transporte aos servidores públicos e da redução da frota própria para os alunos da rede municipal de educação.