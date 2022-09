Ibirité aprova lei 'tarifa zero' para ônibus municipais; entenda

De acordo com a Prefeitura, caso sancionada, a lei valerá apenas para os ônibus que circulam na cidade, sem incluir o transporte intermunicipal (foto: Prefeitura Ibirité/Divulgação)

Ibirité, na Grande BH, aprovou na última segunda-feira (12/9) em segundo turno a lei “tarifa zero” que torna o transporte coletivo municipal gratuito. Agora, a Câmara de Vereadores tem 10 dias corridos para enviar o Projeto de Lei Complementar para a sanção do prefeito William Parreira.

De acordo com a Prefeitura, caso sancionada, a lei valerá apenas para os ônibus que circulam na cidade, sem incluir o transporte intermunicipal.





De acordo com o PL 008/22, a concessionária responsável pelo transporte da cidade receberá da prefeitura a quantia de R$ 5 por quilômetro rodado, totalizando um valor aproximado de R$ 800 mil mensais destinados à concessionária.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Ibirité, o contato com a empresa licitada - responsável pelo Transporte Público Municipal (Sidon) - já foi feito para o ajuste do contrato de concessão, além da adaptação do sistema de transporte.

Por fim, a prefeitura ressalta que não haverá redução no quadro de horários e que, de acordo com planejamento em conjunto com a Sidon, o intuito é melhorar não apenas o quadro de horários como também a qualidade do transporte público como um todo.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen