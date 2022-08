PM recupera 152 aparelhos eletrônicos roubados de loja de Ibirité

Celulares, tablets e computadores foram recuperados pela Polícia Militar (foto: PMMG/Reprodução)

A Polícia Militar recuperou, na noite dessa terça-feira (30/8), 152 itens roubados de uma loja de venda de aparelhos celulares de Ibirité, na Região Central de Minas.

O estabelecimento foi assaltado na manhã de terça. Os autores levaram celulares, tablets e computadores.

Com o auxílio do serviço de localizador de um dos aparelhos, policiais militares chegaram até o estacionamento de um supermercado no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

No endereço, foi localizado um veículo Volkswagen Gol com parte do material roubado. No local, também há uma loja de manutenção de aparelhos celulares.

Depois de identificar os donos do carro, os agentes fizeram a abordagem e questionaram sobre o material dentro do veículo.

A princípio, os dois homens não souberam responder o motivo dos aparelhos roubados estarem no carro e negaram qualquer envolvimento no assalto.

Depois, eles envolveram uma terceira pessoa e contaram que receberiam R$ 1 mil pelo serviço. Os dois foram encaminhados para a delegacia para prestar depoimento.