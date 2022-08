Vídeo: veículos pegam fogo em garagem de prédio

O fogo teria começado em um dos veículos e se alastrado para o que estava ao lado (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)



O incêndio teria começado em um dos veículos que estava estacionado. As chamas se alastraram para o que estava ao lado.



O trecho da Rua Goiás, onde o prédio fica localizado, foi interditado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settrans), até que a ocorrência fosse encerrada.





Foram três horas de trabalho e 7 mil litros de água utilizados no combate ao fogo. Oito bombeiros atuaram na ação e contaram com a ajuda de outros dois militares que estavam de folga. Eles foram até o local, após verem a fumaça.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, não foi possível, até o momento, identificar as causas do incêndio, que serão investigadas. A estrutura do prédio não foi atingida e ninguém ficou ferido.



*Amanda Quintiliano especial para o EM

Dois carros ficaram totalmente destruídos após pegarem fogo, nesta terça-feira (30/8), em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Os veículos estavam na garagem de um prédio, no centro da cidade.