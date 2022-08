Suspeito de agredir ex-pastor que provocou acidentes se entrega à polícia

Atropelamento seguido de agressão aconteceu em São Sebastião do Paraíso (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A press) Na tarde dessa segunda-feira (29/8), o homem suspeito de agredir um ex-pastor, que morreu ao ser espancado, se entregou à Polícia Civil, em São Sebastião do Paraíso, Região Sudoeste de Minas. Depois de prestar depoimento, ele foi liberado por não estar em situação de flagrante.

A Polícia quer descobrir se o atropelamento de pai e filho, que na hora estavam em uma moto, foi o que motivou a violência contra o ex-pastor. A criança segue internada no CTI (Centro de Terapia Intesnsiva) da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso.

O caso

Na noite do último sábado (27/8), o ex-pastor Rubens Soares da Silva, de 54 anos, provocou uma sequência de acidentes. O carro que ele dirigia atropelou familiares que estavam em uma moto, mais à frente bateu em um carro estacionado e outras duas motos e só parou quando atingiu o muro de uma casa.

Ele andou por dois quilômetros até ser alcançado por um motociclista, que o espancou. Levado para a Santa Casa no sábado à noite, o ex-pastor não resistiu aos golpes e morreu no domingo (28/8).

No laudo médico consta que o motorista apresentava sinais de embriaguez. Testemunhas relataram para a polícia que Rubens foi espancado pelo homem de capacete que aparece no vídeo tirando o motorista de dentro do carro.