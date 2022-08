Acidente com caminhão tanque bloqueia a Fernão Dias, na RMBH

Acidente envolvendo um caminhão tanque bloqueia Fernão Dias, em São Joaquim de Bicas (foto: BH no QUP)

O acidente ocorreu por volta das 11h no km 505,5 na rodovia Fernão Dias. Um homem chegou a ser atendido por um médico da Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, no local.

As equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros seguem atuando no local. O caminhão tanque transportava combustível inflamável (gasolina e álcool) mas não houve rompimento.

A pista, no sentido São Paulo, foi completamente interditada por volta das 11h15; a faixa da direita chegou a ser liberada às 12h05, mas voltou a ter o fluxo bloqueado às 13h50. O trecho chegou a registrar 12 km de lentidão.

O trânsito no sentido Belo Horizonte também teve que ser bloqueado, por volta das 14h30, por questões de segurança, segundo a concessionária.

Até o momento, a via está com uma fila de 12 km no sentido São Paulo, sem previsão para liberação da faixa da direita e do acostamento; já as faixas em direção a capital mineira já estão liberadas e com o fluxo normalizado.

Uma colisão entre dois caminhões, um tanque e outro de carroceria, na manhã desta sexta-feira (26/8) deixou a BR-381 completamente interditada no sentido São Paulo, em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.