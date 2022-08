Anel Rodoviário: acidente com caminhão fecha pista

Caminhão carregado com telhas tombou na pista. Eixo traseiro do veículo soltou (foto: PRF/Reprodução)

Um acidente com um caminhão fechou a pista do Anel Rodoviário, sentido Vitória, na altura do km 455, no Bairro Jardim Vitória, região Nordeste de Belo Horizonte, no final da madrugada deste sábado (20/8).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não há previsão de a pista ser liberada. O trânsito foi desviado por fora da pista.

O caminhão transportava telhas. O motorista do veículo perdeu o controle da direção e a carreta tombou na pista. O eixo traseiro do caminhão se soltou com o impacto.

PRF está no local e aguarda guincho e transbordo da carga.

Ninguém ficou ferido.