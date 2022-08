Assinada nesta sexta (19/8), concessão da BR-116 prevê melhorias

O contrato prevê, entre outras obras, a construção de 303 quilômetros de duplicações, 255 quilômetros de faixas adicionais e 85,5 quilômetros de vias marginais. (foto: EcoRioMinas/Divulgação) A concessão de trechos da BR-116, BR-465 e BR-493, que ligam Minas Gerais ao Rio de Janeiro, foi assinada nesta sexta-feira (19/8) entre a Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT) e a empresa EcoRioMinas. São 726,9 quilômetros, que receberão obras orçadas em R$ 11 bilhões para melhoria da infraestrutura dos trechos.









A empresa também assume as praças de cobrança de pedágio já existentes, no Rio de Janeiro. A partir de setembro de 2023, novas praças serão instaladas. Serão 11 pedágios ao longo do Sistema Rio-Governador Valadares.





O contrato prevê, entre outras obras, a construção de 303 quilômetros de duplicações, 255 quilômetros de faixas adicionais e 85,5 quilômetros de vias marginais. Elas devem ocorrer entre o segundo e quinto ano de concessão. A EcoRioMinas afirmou que grandes obras começarão a ser entregues a partir de 2026.





O evento de assinatura ocorreu em Governador Valadares, na Região do Rio Doce, com presença do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio Cunha Filho.