Motociclista morre depois de ser atropelado por caminhonete na BR-116

A motocicleta ficou inteiramente destruída depois do acidente (foto: CBMMG/Divulgação)

Um alerta foi emitido para tentar identificar e prender o motorista de uma caminhonete branca que fugiu depois de passar por cima de um motocilista. O acidente ocorreu por volta das 23h30 dessa sexta-feira (8/7), quando a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e o Corpo de Bombeiros foram acionados.



O acidente foi registrado no quilômetro 686 da BR-116, próximo a Muriaé, na Zona da mata. No choque, o motociclista, de 56 anos, morreu.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO), os dois veículos seguiam pela rodovia, no mesmo sentido, em direção a Muriaé. A caminhonete acabou batendo na traseira da motocicleta, arrastando-a por cerca de 100 metros.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram, apenas o corpo do motociclista, no meio do asfalto, com seu veículo completamente destruído. O motorista da caminhonete havia fugido. A Polícia Civil esteve no local e assumiu as investigações.