Justiça Federal suspende leilão para concessão da BR-459 no Sul do Estado

Decisão é da Justiça Federal em Uberlândia (foto: Vinícius Lemos/Esp. para o EM) A Justiça Federal acatou pedido do Ministério Público Federal (MPF) e suspendeu a realização do leilão internacional, que seria realizado na próxima sexta-feira (12/8), para conceder à iniciativa privada segmento da BR-459 entre Poços de Caldas e Itajubá, no Sul de Minas. A decisão é da 2ª Vara Federal Cível e Criminal de Uberlândia.



O trecho a ser leiloado fica no entroncamento com a BR-383, no Sul de Minas e totaliza 155 quilômetros. Segundo a decisão, a União, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o governo de Minas Gerais devem adotar todas as medidas administrativas necessárias para retirar imediatamente o segmento da BR-459 de qualquer programa mineiro de concessão até o julgamento da ação.



Também foi determinado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que não libere linhas de créditos para empresa ou consórcios que vierem a participar dessa concessão.



A decisão da Justiça Federal se baseia em ação do MPF. Nela, a procuradoria da República informa que esse trecho da BR-459, assim como segmentos de outras rodovias federais, foram repassados em 2002 ao estado de Minas Gerais, que nunca cumpriu o acordado e não investiu em manutenção e conservação. Além disso, o MPF cita que a BR-459 faz parte Rede de Integração Nacional (Rinter), o que a torna expressamente excluída da possibilidade de transferência.