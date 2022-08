Policial aposentado foi encontrado morto dentro de casa no Vale do Jequitinhonha (foto: Reprodução)

O policial civil aposentado José Tanure, de 62 anos, foi encontrado morto no quintal de casa, no início da tarde desta quarta-feira (10/8), em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Ele estava com as mãos e os pés amarrados.