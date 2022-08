Locomotiva doada pelo Dnit, que estava em Mauá, chega a cidade mineira

Chegada da locomotiva a Guaranésia: equipamento passará inspeção para avaliação do que deverá ser reformado ou restaurado (foto: Reprodução/TV)

A chegada de uma locomotiva a Guaranésia, para ser atração turística, chamou a atenção dos moradores da cidade do Sul de Minas na tarde desta quarta-feira (10/08). O equipamento, que estava na estação Capuava, em Mauá (SP), foi doado à Prefeitura de Guaranésia pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).



O transporte da locomotiva, que pesa 48 toneladas, teve início no último sábado (6/8). A máquina vai passar por uma inspeção para avaliação do que deverá ser reformado ou restaurado.



Uma réplica de estação ferroviária já foi construída no antigo pontilhão, atual Praça Erico Queiroz, no Centro, onde a locomotiva deverá permanecer após a reforma. O local será transformado em ponto turístico retratando a história da importância das linhas férreas pela região.

Guaxupé

Guaxupé, no Sul de Minas, também poderá ter uma locomotiva como ponto turístico. Dentro do projeto de revitalização do Parque da Mogiana está previsto um local determinado para que seja instalada uma locomotiva como monumento. Para tanto, têm sido realizados diversos contatos para que a Prefeitura de Guaxupé também consiga ganhar uma locomotiva que poderá fazer parte de um museu histórico e cultural da cidade.