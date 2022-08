Bombeiros combatem incêndio em galpão de carvão

Militares foram acionado na noite de quarta (10/8) e continuam no local para combater o incêndio na manha de hoje (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Cerca de 20 militares do Corpo de Bombeiros estão empenhados no combate a um incêndio em um galpão de armazenamento de carvão.





O galpão fica no Bairro Várzea Alegre, em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (11/8).

O incêndio começou na noite de quinta (10/8) e, como o material é de fácil combustão, o fogo ficou alto e se alastrou com facilidade.

Segundo os militares, as chamas estão controladas, mas devido à natureza do carvão e por ser um combustível que libera muito calor, os bombeiros seguem na tentativa de resfriamento de todo o imóvel.

Casas vizinhas não foram atingidas.

Cerca de mil metros cúbicos de carvão foram queimados, o equivalente a 50 caminhões pipa.

(foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

No início da manhã desta quinta-feira, houve o revezamento das equipes. Os militares do plantão de hoje assumiram e seguem no combate.

Até o momento, não há informações sobre feridos, mas o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado.