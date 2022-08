Três meses após crime, suspeito de assassinato é preso no Leste de Minas

(foto: Prefeitura de Coraci/Divulgação)

Integrantes da Força Tarefa de Segurança Pública (FTSP), coordenada pela Polícia Federal e composta ainda pelas polícias Civil, Militar e Penal, prenderam, nesta quarta-feira (10/8), um suspeito de 24 anos, que, em 13 de maio deste ano assassinou, a tiros, um homem, também de 24.

A prisão aconteceu a partir do cumprimento de um mandado de prisão expedido pelo Juízo da Comarca de Peçanha, em consequência de investigações realizadas pela Polícia Civil e que permitiram a identificação do assassino.

O crime ocorreu no distrito de Conceição de Tronqueiras, zona rural de Coroaci, na Região Leste do estado, onde o acusado foi preso. As investigações revelaram que o suspeito disparou uma arma de fogo contra a vítima, que morreu no local.

O investigado possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica e tentativa de homicídio.

Nas investigações, os policiais civis descobriram que o suspeito havia destruído provas, coagido testemunhas e também intimidado moradores locais. Ele responderá pelo crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal, com pena de até 20 anos de prisão.