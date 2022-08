Acidente com caminhão e carreta mata motorista

Cabine do caminhão ficou destruída com a batida (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um acidente entre caminhão e uma carreta matou uma pessoa na tarde dessa quarta-feira (10/8), no km 237 da rodovia MGC 122, próximo à cidade de Capitão Enéas, no Norte do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão foi entre um caminhão carregado de mangas, que seguia no sentido de Montes Claros, e uma carreta que ia de Grão Mogol para Capitão Enéas, carregada com “cavaco”, material usado em Forno de Usinas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e atestou o óbito do motorista do caminhão. A vítima tinha 27 anos.

O motorista da carreta, de 63 anos, sofreu ferimentos leves e foi conduzido para o hospital de Capitão Enéas.

Após liberação por parte da perícia, a equipe dos Bombeiros retirou o corpo da vítima das ferragens do caminhão.

(foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Houve vazamento de óleo e os militares aplicaram serragem na pista.

Devido à disposição dos veículos na rodovia, a rodovia ficou fechada por cerca de 6 horas.