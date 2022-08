Jovem de 13 anos pega carro do pai, causa acidente e cinco ficam feridos

A pista foi fechada para atendimento das vítimas (foto: Divulgação/CBMG)

Um jovem de 13 anos pegou o carro dos pais escondido e causou um acidente na rodovia MG-223, na altura do Município de Tupaciguara, na manhã desta segunda-feira (8/8). Cinco pessoas, incluindo o rapaz e uma criança de 6 anos, ficaram feridas na batida. A rodovia ficou fechada para o socorro das vítimas.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura do KM 51 da rodovia, entre Tupaciguara e Araguari, no Triângulo Mineiro. O jovem perdeu o controle do carro, rodou na pista e outro veículo bateu nele.





Quatro equipes dos bombeiros, enviadas das duas cidades, atenderam à ocorrência com o acompanhamento da Polícia Militar Rodoviária. A pista foi paralisada no fim da manhã, mas já foi liberada.





Os pais do jovem não sabiam que ele estava na direção e ainda não se sabe para onde ele iria e com qual intuito.