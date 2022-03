Casal desaparecido é encontrado depois de cair em barranco da BR-365

Veículo estava capotado, caído num barranco à beira da BR-365 (foto: Redes sociais)

Foi encontrado em um barranco, na altura do quilômetro 316 da BR-365, próximo ao trevo de Varjão de Minas, no Triângulo Mineiro, no início da noite de terça-feira (22/3), o casal de idosos que estava desaparecido desde a última segunda-feira. Eles se acidentaram com o Fiat Strada, placa OLU2H81, de João Pinheiro, que caiu numa ribanceira. O motorista, um homem de 72 anos, morreu. A mulher, de 74 anos, estava ferida, em estado grave.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar Rodoviária e Polícia Militar, quando chegaram ao local, a mulher já tinha sido retirada do veículo e levada para um hospital, em Patos de Minas, onde ainda segue internada.



O carro estava numa situação de instabilidade, em um barranco, local que não podia ser avistado da estrada, a cerca de cinco metros abaixo, com risco iminente de queda.

O motorista estava preso, dentro do veículo. Os bombeiros fizeram a estabilização do Fiat Strada com cabos de aço amarrados em seu eixo, deixando a situação segura para o trabalho da perícia. Após os trabalhos, o corpo foi resgatado e entregue aos familiares que acompanhavam a remoção.