Causa da morte de homem algemado em Varginha ainda é indeterminada

Família de Adolpho Silva Montezano pede justiça (foto: Arquivo Pessoal)





A causa da morte de um homem algemado em Varginha, no Sul de Minas, ainda é indeterminada. O coração e as vísceras de Adolpho Silva Montezano serão analisados no Instituto Médico Legal (IML) de BH. A vítima morreu após ser algemada durante atendimento dos bombeiros no fim de semana.





As informações do laudo sobre a morte de Adolpho Silva Montezano foram divulgadas pela Polícia Civil. A princípio, a causa ainda é indeterminada. Um material foi colhido e encaminhado ao IML da capital. "O coração e as vísceras de Adolfo serão analisadas", confirmou a polícia.

O homem, de 33 anos, morreu no fim de semana após ser algemado durante atendimento do Corpo de Bombeiros no socorro de um amigo dele, no Bairro Parque das Américas, em Varginha.





Os militares envolvidos foram conduzidos para o Batalhão da Polícia Militar e, na sequência, liberados. Nota divulgada pela corporação explica que Adolpo estaria com sintomas de embriaguez e teria se exaltado durante o atendimento, agredindo os bombeiros. "Sendo assim, colocando em risco a equipe, por isso, foi necessária a ajuda da PM".





Corpo de Bombeiros divulgou nota para explicar o caso (foto: CBMMG)





Ainda segundo a nota, após a chegada da PM, o homem foi algemado, mas teria tido um mal súbito e morreu ao ser socorrido. A família de Adolfo contestou a versão dos militares. A esposa, Anna Elize Bonfim, disse que o marido estava alterado porque o amigo passou mal durante uma confraternização. "Mas nada justifica a ação dos bombeiros", afirma.





Na última segunda-feira (21/03), foi instaurado um inquérito administrativo para apurar o caso. A polícia aguarda os novos exames do material enviado ao IML de BH.