Anel Rodoviário: motociclista morre após bater em carreta

Para comandante do policiamento no Anel Rodoviário, ações preventivas dos condutores evitariam acidentes na rodovia (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Um motociclista de 31 anos morreu após bater na traseira de uma carreta, na madrugada desta quinta-feira (11/08), no Anel Rodoviário, na altura do bairro Vila Oeste, Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista da carreta parou na marginal da rodovia depois que o veículo apresentou uma falha na embreagem. O condutor afirmou que deixou a seta direita ligada e que o local estava bem iluminado.

Quando o motorista ia colocar a sinalização na pista, o motociclista colidiu na traseira do veículo. Mesmo usando capacete, com a força do impacto, a proteção saiu da cabeça da vítima.

Quando o atendimento médico chegou, o homem já estava morto.

A documentação da vítima e da moto estavam em dia e ainda não se sabe o motivo de o motociclista não ter visto a carreta parada.

De acordo com os militares, o celular da vítima estava sintonizado no pós-jogo de Palmeiras e Atlético, pela Copa Libertadores, e uma das suspeitas é que ela escutava a rádio e possa ter se distraído.

Outras hipóteses não são descartadas.

O motorista da carreta passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo.

A Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso.

Imprudência

Na avaliação do tenente Luiz Fernando Ferreira, da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e comandante do policiamento no Anel Rodoviário, motoristas abusam da sorte e se arriscam em manobras imprudentes, como excesso de velocidade e desrespeito à sinalização.

Segundo o policial, esse comportamento facilita acidentes na via expressa. “Basicamente, quando a gente fala em acidente no Anel Rodoviário é um conjunto de fatores, mas o principal deles é a imprudência dos condutores”.

Outro caso

