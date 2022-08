Influenciador Gabriel Rangangan sofre acidente de moto no Anel; amigo morre

Influenciador Gabriel Rangangan tem 315 mil seguidores no Instagram (foto: Reprodução/redes sociais)

O influenciador digital Gabriel Marinho, conhecido como Gabriel Rangangan, sofreu um acidente de moto no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (8/8). O jovem, que tem 315 mil seguidores no Instagram, bateu em outra motocicleta na altura dos bairros Vila Oeste e Camargos. Cristiano Mendes, que era amigo do influenciador desde criança, morreu no local.

Segundo a Polícia Militar, o condutor da outra moto teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital da Unimed.

Gabriel foi socorrido para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII nesta madrugada e passa por cirurgias ao longo do dia. Segundo o boletim policial, ele e Cristiano foram arremessados da moto com o impacto da batida.



O estado de saúde do jovem ainda não foi divulgado pela família ou pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), que administra o Hospital João XXIII.

Gabriel Rangangan é conhecido por vídeos em que faz manobras de motocicleta, como “dar grau”, manobra em que o condutor empina o veículo, inclinando o corpo para trás e acelerando – daí vem o nome “rangangan”, onomatopeia que imita o som que o motor da moto faz.

Ele também é famoso pelo bordão “cê gosta de queijo”, pronunciado como um assovio.