Carro bate em mureta e quatro pessoas ficam feridas na BR-381

Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de dois anos (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um acidente na BR-381, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixou quatro pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (08/08).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro de passeio rodou na pista e bateu na mureta da rodovia.

Uma criança de dois anos foi resgatada com quadro de traumatismo craniano leve.

A motorista do veículo, de 25 anos, ficou com o pé preso nas ferragens e, após ser retirada do veículo pelos bombeiros, foi encaminhada de helicóptero para o Hospital Pronto Socorro João XXIII.

Motorista do carro, de 25 anos, foi levara da o hospital de helicóptero (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

As outras duas vítimas também foram socorridas e atendidas no local.

Além dos bombeiros, o Samu também foi acionado e auxiliou no resgate às vítimas.

O trecho foi interditado para o atendimento às vítimas e, às 9h47, a pista foi liberada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-MG) também esteve no local.