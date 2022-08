Cinco pessoas são resgatadas após muro cair sobre casa no Barreiro

Entrada da casa ficou bloqueada devido a queda do muro (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Cinco pessoas foram resgatadas após um muro cair sobre uma casa na madrugada desta segunda-feira (08/08), no Bairro Teixeira Dias, Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Um dos moradores da casa ligou para os Bombeiros e pediu socorro. Segundo ele, a saída do imóvel ficou bloqueada e a estrutura foi comprometida devido ao desabamento.

De acordo com os militares, parte do muro de uma obra ao lado do imóvel ruiu e caiu em cima do acesso à casa.

Ao todo, três guarnições dos bombeiros se deslocaram para o atendimento às vítimas. Elas foram retiradas do imóvel em segurança e vão ficar na casa de parentes. Ninguém se feriu.

A Defesa Civil foi acionada para verificar a segurança estrutural da residência.

Uma equipe da Polícia Militar segue no local.