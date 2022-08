Acidente na BR-040 mata duas pessoas em Ribeirão das Neves

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida em um acidente envolvendo duas motos na BR-040, em Ribeirão das Neves (foto: Google Street View/Reprodução)

Um acidente envolvendo duas motocicletas matou duas pessoas e deixou outra ferida nessa sexta-feira (5/8). A batida ocorreu na BR-040, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no KM 509 da rodovia, próximo ao Bairro Veneza, no sentido Belo Horizonte. A dinâmica do acidente não foi esclarecida pela corporação.

A Polícia Civil também esteve no local, e os corpos das duas vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.

De acordo com a PRF, duas faixas da rodovia precisaram ser interditadas às 22h40 e só foram liberadas na madrugada de sábado (6/8).