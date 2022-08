Charreteiros aceitam acordo para encerrar atividades em São Lourenço

Charretes estão com os dias contados em São Lourenço e vão dar lugar a Tuk-Tuks (foto: Acervo EM)



Os tradicionais passeios turísticos de charretes da cidade de São Lourenço estão praticamente encerrados. Charreteiros da cidade assinaram na sexta-feira (05/08) um acordo de indenização para encerrarem as atividades.

Pelo acordo feito com o Governo Municipal, os charreteiros, cerca de 42, devem receber o valor de R$30 mil a título de indenização para que escolham outra atividade profissional ou para adquirirem um Tuk-Tuk, uma motocicleta adaptada com uma cabine para carregar mais pessoas.





São Lourenço é uma das mais conhecidas estâncias hidrominerais do Brasil. Faz parte do Circuito das Águas de Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira. Na cidade, os passeios de turistas em charretes é tradicional. Muitos encararam como uma forma gostosa de conhecer a cidade nas charretes que partem do centrinho da cidade.



No tour, os turistas passam por diversos atrativos de São Lourenço como o teleférico, malharias, outlets, fábricas de doces, fazendinhas. O passeio tem duração de cerca de 40 minutos.