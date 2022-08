Rua que liga Anel Rodoviário à Antônio Carlos tem sentido alterado

Paralela ao Anel Rodoviário, a Rua Viana do Castelo liga a via expressa à Antônio Carlos (foto: Tom Braga/PBH)

O trânsito na Rua Viana do Castelo, no Bairro São Francisco, na Região da Pampulha, passa a ser mão única em frente a unidade do Sesc Saúde, a partir desta quarta-feira (10/08). A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial do Município (DOM).Paralela ao Anel Rodoviário, a rua Viana do Castelo liga a via expressa à Antônio Carlos. O trecho que teve o sentido alterado fica entre as ruas Algarve e Leiria, próximo também ao Centro de Saúde São Francisco.Atualmente mão dupla, o trecho passa a operar em mão única direcional neste sentido. Segundo a BHTrans, a mudança considerou estudos técnicos para reorganizar a circulação de trânsito, além de garantir mais segurança e fluidez no uso das vias.