Capotamento de caminhão mata um jovem e deixa outro ferido

O veículo capotou no trevo de acesso à MG-129, no bairro Laboriaux (foto: foto: Thales Benício)



Um capotamento de caminhão ocorrido na MGC-120, em Itabira, na Região Central do estado, por volta das 5h desta quinta-feira (18/8), deixou um jovem de 23 anos morto e outro, da mesma idade, ferido.





Lucas Gabriel de Castro, que dirigia o caminhão, se queixava de dores no corpo e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado para o Pronto Socorro de Itabira. Já Marcos Vinícius da Silva Veloso, que estava no banco do passageiro, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O trânsito ficou interditado no local até que a Perícia Técnica da Polícia Civil realizasse os trabalhos de praxe. O corpo de Marcos Vinícius foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). As possíveis causas do acidente serão investigadas.