Carro cai de barranco e para em linha de trem que se aproximava

Linha férrea precisou ser fechada para que resgate à vítima ocorresse em segurança (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um carro caiu de um barranco, derrubou uma árvore e parou em cima de uma linha de trem na madrugada desta quinta-feira (18/8), no Bairro São Geraldo, em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Um homem, de 45 anos, ficou preso dentro do veículo, com o risco do automóvel descer o restante do barranco.

Os militares do Corpo de Bombeiros estabeleceram contato com a empresa responsável pela ferrovia e a interditaram. Um trem já estava bem próximo do local quando a linha foi fechada.

O barulho da aproximação do veículo foi ouvido pela equipe dos militares quando o trabalho de resgate começou.

Após segurança e estabilização do veículo, a vítima foi retirada pelos militares, em situação estável, e encaminhada para a UPA Pedro Leopoldo.

A árvore também foi retirada da ferrovia.

Ainda não se sabe qual foi a dinâmica do acidente.