Acidente na BR-381 mata uma pessoa e fere outras 15 na Grande BH

Acidente envolvendo quatro veículos deixa uma pessoa morta na BR-381, em Contagem (foto: BHnoQAP/CBMMG/Divulgação )

Um acidente envolvendo quatro veículos matou uma pessoa e feriu outras quinze na tarde deste domingo (14/8), no KM 478, da BR-381, no sentido BH, em Contagem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três equipes foram deslocadas para o local. A Polícia Civil e a Polícia Militar de Minas Gerais também foram acionadas. Um rabecão foi chamado para retirar o passageiro que morreu após a batida.

Segundo a Autopista Fernão Dias, concessionária que administra a via, colisão ocorreu por volta de 16h40. A pessoa que morreu era o condutor de um Fiat Idea Prata, que levava o neto para assistir ao jogo do América-MG na Arena Independência, que fica no Horto, Região Leste de BH.



A rodovia foi interditada no sentido São Paulo. Até as 23h deste domingo (14-8), apenas uma faixa estava liberada. Já no sentido BH, a faixa da esquerda está bloqueada.





Capotamento e fogo

Outro acidente entre dois carros foi registrado na tarde deste domingo, na Rodovia LMG-808, sentido Nova Contagem, próximo ao bairro Icaivera.





Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos veículos capotou e pegou fogo, enquanto no outro vítimas ficaram presas às ferragens. Os bombeiros deslocaram três equipes para o local e o SAMU enviou duas unidades de atendimento para socorrer as vítimas.

Acidente envolvendo dois carros na LMG-808, em Nova Contagem. Um deles capotou e pegou fogo (foto: CBMMG/Divulgação)

Também foi feita aplicação de serragem na pista em razão da grande quantidade de óleo que vazou dos veículos.





Uma equipe da TransCon também está no local.