Influenciador Gabriel Rangangan segue em coma induzido após acidente

Com mais de 330 mil seguidores no Instagram, Gabriel é conhecido por conteúdos relacionados a motocicletas (foto: Reprodução/ Redes sociais) O influenciador digital Gabriel Marinho, conhecido como Gabriel Rangangan, segue em coma induzido por causa de um acidente grave de moto no Anel Rodoviário de Belo Horizonte na última segunda-feira (8/8). Uma atualização do quadro do jovem foi publicada neste domingo (14/8) em seu perfil do Instagram.









Publicação atualizou o quadro de saúde de Gabriel neste domingo (foto: Reprodução/ Redes sociais)

Acidente

Gabriel se envolveu em uma colisão entre duas motocicletas no Anel Rodoviário, na altura dos bairros Vila Oeste e Camargos na última segunda. Cristiano Mendes, amigo de infância do influenciador, morreu no impacto do acidente. O condutor da outra moto teve ferimentos leves.





Segundo informações da Polícia Militar, Gabriel e Cristiano foram arremessados da moto com o impacto da batida. O influenciador foi encaminhado com urgência para o Hospital João XXIII, onde passou por cirurgias.





Com mais de 330 mil seguidores no Instagram, Gabriel é conhecido nas redes por vídeos fazendo manobras com motocicletas e por organizar rifas na Região Metropolitana de BH. O apelido ‘Rangangan’ é uma referência ao som da aceleração do motor de uma moto.