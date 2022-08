Carro cai de estacionamento e deixa feridos em BH

(foto: Reprodução)

Uma manobra mal sucedida, por pouco não terminou em tragédia nesta madrugada no bairro Floramar, na Região Norte de Belo Horizonte.

De acordo com os Bombeiros, o veículo estava sendo estacionado de ré por volta das 5h, quando o motorista perdeu o controle.

O carro caiu de uma altura aproximada de 3 metros na área comum do bloco vizinho. Por sorte ninguém passava pelo local no momento da queda.

O veículo ficou de ponta a cabeça, escorado no prédio vizinho. Dentro do veículo havia três pessoas. Duas conseguiram sair do veículo, mas uma terceira ficou presa e precisou ser retirada com a ajuda dos Bombeiros.

Uma mulher teve ferimentos leves e uma segunda a suspeita de fratura em uma das pernas. Parte do atendimento pré-hospitalar foi prestado com o apoio do Samu, que também conduziu os envolvidos para atendimento médico.

O acidente foi no Conjunto Habitacional Floramar, localizado na Rua Ouricuri, 77, esquina com a Rua José Lopez Murada, próximo à Avenida Cristiano Machado.