Homem que faz criança refém diz que não tem intenção de sair do local vivo

Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) tentam a rendição de Leandro desde a noite desta quarta-feira (21/9) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O homem que faz duas pessoas reféns, entre elas uma criança de 7 anos, em Belo Horizonte, disse que só sairá da casa morto. A informação foi passada pela porta-voz da Polícia Militar (PM), major Laila Brunella, durante entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (22/9). Armado, Leandro Pereira, de 39 anos, mantém as vítimas em uma residência na Rua Domingos Grosso, no Bairro Parque São Pedro, em Venda Nova, há 15 horas.





O autor cometeu o crime porque não aceita o fim do relacionamento com a mãe do menor. Eles são primos de primeiro grau. De acordo com a polícia, a casa onde a mulher mora já estava sendo monitorada por ele desde às 14h dessa quarta (21/9). Por volta das 18h, ele invadiu o imóvel e fez o menino e um amigo da família, identificado como Giovani Júnior, reféns.



A ex ficou sabendo e seguiu para casa. Os dois começaram a discutir, mas ela conseguiu escapar e pediu ajuda em uma revenda de automóveis nas proximidades. “Ela chegou desesperada, gritando”, contou um funcionário do estabelecimento, que pediu para não ser identificado.



A mulher passou mal e teve que ir para outro local. Por meio de mensagens, Leandro envia áudios e fotos dos reféns. Até a manhã desta quinta-feira, as negociações se mantinham tranquilas, mas sem avançar. Porém, após saber que a ex-namorada estava perto da casa, ele ficou nervoso e passou a fazer ameaças.



“Ele quer é ela, a senha do celular dela, que está com ele. Disse que só vai liberar quando tiver a senha”, contou uma tia de Giovani, identificada apenas como Cristina. Os familiares estão muito abalados. Uma prima do refém chegou a desmaiar no local.