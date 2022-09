Criança de 7 anos é refém de ex-padrasto em BH

Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), uma ambulância do Samu e viaturas da Polícia Militar estão no local (foto: Renata Galdino/EM/D.A Press)

Uma criança de 7 anos e um homem de 23 são feitas refém pelo ex-padrasto do menino desde às 18h desta quarta-feira (21). Eles estão na casa da mãe da criança, no bairro Parque São Pedro, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Viaturas da Polícia Militar, Batalhão de Operações Especiais (Bope) e uma ambulância do Samu estão no local. Os agentes do Bope tentam negociar com Leandro Pereira, de 39 anos, a liberação das vítimas.

Segundo os militares, Leandro e Andresa Wenia Pereira Mendes se separaram há dois meses, mas o homem não aceita o fim do relacionamento. Eles são primos de primeiro grau.

Andresa chegou a voltar para casa na noite de quarta e brigou com o ex-namorado, mas conseguiu fugir. A criança, de 7 anos, e Giovani Júnior, de 23, ficaram dentro do imóvel sob a mira de um revólver.

Andressa se sentiu mal depois de sair da residência e precisou ser socorrida.

O pai do menino está acompanhando o trabalho dos militares. De dentro da casa, o homem está enviando mensagens com fotos dos reféns para mostrar que os dois estão bem.

O homem tem passagens na polícia pelo homicídio de uma outra ex-companheira.

A Rua Domingos Grosso está fechada até mesmo para funcionários que precisam acessar o shopping que fica ao lado. Apenas moradores são autorizados a passar.

Até o caso ser resolvido, lojas e estabelecimentos da rua não poderão abrir.

Consultas médicas que estavam agendadas para hoje em uma clínica médica da região serão reagendas, segundo um funcionário que não quis se identificar.