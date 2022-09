João XXIII interrompe encaminhamentos do Samu após problemas no oxigênio

Pane aconteceu na área externa do Hospital João XXIII (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O atendimento às ocorrências do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) encaminhadas ao Hospital João XXIII, no Centro de Belo Horizonte, foram interrompidas temporariamente após uma tubulação externa de oxigênio se quebrar, nesta quarta-feira (21/9).





De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), a ruptura da tubulação aconteceu do lado de fora do hospital, durante manutenção de outra área.









A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que a Secretaria Municipal de Saúde já iniciou o redirecionamento dos pacientes de casos urgentes para outros hospitais de referência da rede SUS BH.



A PBH disse ainda que está mobilizada para auxiliar o reabastecimento de balões de oxigênio do Hospital João XXIII.

Visitas

Parentes foram impedidos de visitar pacientes (foto: Clara Mariz/EM/D.A Press) Estado de Minas esteve na unidade e flagrou pacientes com uma das pernas quebradas descendo ao saguão para se encontrarem com seus familiares. Apesar de, segundo a Fhemig, não haver relação com a quebra do cano de oxigênio, as visitações no Hospital João XXIII foram interrompidas nesta quarta-feira. A reportagem doesteve na unidade e flagrou pacientes com uma das pernas quebradas descendo ao saguão para se encontrarem com seus familiares.