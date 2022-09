Parte de teto desaba no Colégio Santo Agostinho, em Nova Lima

O teto desabou em uma sala do 3º andar do Colégio Santo Agoostinho (foto: Reprodução/ Redes Sociais) Uma parte do teto do Colégio Santo Agostinho, unidade Nova Lima, na Região Metropolitana de BH, desabou no início da tarde desta quarta-feira (21/9). Cinco alunos tiveram escoriações leves e foram atendidos pela enfermaria da escola.









As causas do acidente ainda não foram identificadas. O colégio afirma que faz manutenções constantes e acionou uma empresa de engenharia especialzada para fazer investigação do ocorrido.





A Defesa Civil também esteve no local para vistoria.





O Corpo de Bombeiros e Polícia Militar não foram acionados.





Veja a nota da assessoria do colégio:





"O Colégio informa que, no início da tarde de hoje (21/09), houve um incidente em uma sala do 3º andar da Unidade Nova Lima, com a queda de parte do forro de gesso. Forte chuva e vendaval ocorriam no momento. Cinco alunos tiveram leves escoriações e foram prontamente atendidos pelos brigadistas e pela equipe da enfermaria do Colégio. Todos estão bem, acolhidos pela equipe da escola. As famílias dos alunos foram comunicadas imediatamente.





Ainda não há informações técnicas que esclareçam as causas do incidente com o forro de gesso, uma vez que as manutenções preventivas são recorrentes e pontuais. Uma empresa de engenharia especializada foi acionada de imediato para realizar a investigação do ocorrido e orientar sobre medidas necessárias. A Defesa Civil esteve presente na escola e realizou vistoria no local.





O Colégio reforça que segue comprometido com a segurança no ambiente escolar e à disposição para o diálogo com todos e para o que for necessário"